На учеников во время урока обвалился потолок

11 октября в школе №121 Харькова в классе во время урока обвалился натяжной потолок.
Один из крупных элементов потолка упал прямо на парту, на которой лежат тетради учеников. Соответствующие фото опубликованы на странице "Ху **** я Салтовка" в Twitter.
По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.
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"В 121 школе во время урока обвалился потолок. Вроде никого не прибило", - говорится в подписи к фотографиям.
Детали инцидента выясняются.
В поселке Ковяги Валковского района Харьковщины в трехэтажном школе обрушился потолок. Вероятная причина - недостаточное количество опорных балок.
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