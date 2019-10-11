На учеников во время урока обвалился потолок

11 октября в школе №121 Харькова в классе во время урока обвалился натяжной потолок.

Один из крупных элементов потолка упал прямо на парту, на которой лежат тетради учеников. Соответствующие фото опубликованы на странице "Ху **** я Салтовка" в Twitter.

Автор: twitter.com/h_saltovka В одной из школ Харькова во время урока обвалился натяжной потолок

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

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"В 121 школе во время урока обвалился потолок. Вроде никого не прибило", - говорится в подписи к фотографиям.

Автор: twitter.com/h_saltovka Во время обвала потолка, предварительно, никто не пострадал

Детали инцидента выясняются.

В поселке Ковяги Валковского района Харьковщины в трехэтажном школе обрушился потолок. Вероятная причина - недостаточное количество опорных балок.