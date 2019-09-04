На турецком курорте убили украинку

В турецкой Анталии нашли убитой украинку 42-летнюю Юлию Билехуб. Ее тело обнаружили охранники за трансформаторной будкой в парке Муратпаша.
По предварительной информации, мужчина и женщина распивали алкоголь, а потом договорились заняться сексом в обмен на 200 турецких лир. Вероятно, украинка могла заниматься проституцией. Об этом сообщает Sabah.
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Подозреваемого нашли и задержали. У него изъяли украшения, принадлежавшие погибшей. Ему инкриминируют убийство и ограбление.
О причинах смерти украинки ничего не сообщается.
В американском штате Висконсин жестоко убита 23-летняя украинка Татьяна Гужва. Правоохранители подозревают ее мужа.
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