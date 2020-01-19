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воскресенье, 19 января 2020 14:39

На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек

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На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
Произошел пожар в столичной многоэтажке. Фото: Facebook

В Киеве на Троещине произошел пожар в многоэтажке на улице Каштановой, 15-а, в результате которой пострадал один человек.

"Сообщение о пожаре поступило в 11.56, в 12.47 его ликвидировали", - заявила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает "Украинская правда".

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 4 этаже.

Работники ГСЧС спасли из пожара женщину. Ее госпитализировали.

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Других пострадавших во время пожара не было. Водолага предположила, что впоследствии пострадавшие могут сами обращаться к медикам.

На месте происшествия работало 4 единицы техники и 22 человека личного состава.

Вечером пятницы, 17 января, в Соломенском районе Киева начала гореть клиника красоты "Амазонка", которая расположена на проспекте Лобановского, 29б.

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