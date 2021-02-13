На трассе столкнулись 2 фуры и "Газель": кадры смертельного ДТП

На трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись грузовики DAF CF, Renault и "Газель". Погибли 2 водителя.

Авария произошла 13 февраля в с.Коробочкине Чугуевского района Харьковской области, сообщили в пресс-служба ГСЧС области.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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"Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов разбитой "Газели" и достали тело погибшего водителя. Деблокировали пострадавшего водителя из фуры Renault и передали медикам. Он умер в автомобиле "скорой". Также смыли с проезжей части остатки разлитого топлива", - рассказали спасатели.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают полицейские.

На автодороге государственного значения вблизи села Лукашевка Якушинецкой территориальной общины в Винницкой области столкнулись пассажирский автобус международного сообщения, 4 грузовые автомобиля и 2 легковушки. Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.