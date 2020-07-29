На трассе расстреляли элитный Mercedes. Есть жертва

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На трассе Киев-Харьков вблизи города Пирятин Полтавской области расстреляли Mercedes S class.

Предварительно, есть погибший. Об этом сообщает Telegram канал "Новость".

"Обнаружен автомобиль - черный Mercedes S class с простреленными окнами. По предварительным данным, внутри авто обнаружено тело мужчины", - сказано в сообщении.

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На опубликованных фото видно, что убитый водитель. Кому принадлежит авто и кто именно стал жертвой убийства - пока неизвестно.

Все обстоятельства устанавливаются.

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