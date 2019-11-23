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суббота, 23 ноября 2019 20:22

На трассе произошло ужасное тройное столкновение, есть жертвы

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На трассе произошло ужасное тройное столкновение, есть жертвы
Во Львовской области в результате аварии погиб человек, еще 7 получили ранения. Фото: Нацполиция

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное смертельное столкновение с участием грузовика Renault и двух микроавтобусов Renault Trafic.

ДТП произошло сегодня около 3 часов ночи между населенными пунктами Любинцы и Горное в Стрыйском районе. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Авария произошла из-за 49-летнего водителя фуры, который не справился с управлением и столкнулся с двумя микроавтобусами.

В результате столкновения погибла пассажирка одного из Renault Trafic. Водитель этого микроавтобуса и еще шесть пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновника ДТП задержали.

В Черниговской области водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Мужчину позже удалось найти и задержать.

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