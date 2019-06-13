На трассе перевернулся санитарный автобус: есть погибшие

На трассе Одесса-Новоазовск произошло смертельное ДТП. Фото - mk.npu.gov.ua

Близ села Половинки Березанского района Николаевской области перевернулся санитарный автобус Toyota Hiace. В результате аварии погиб один человек.

Авария произошла 12 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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По предварительной информации, автомобиль направлялся в сторону Одессы. Во время движения лопнуло колесо, после чего бус "повело", он перевернулся. Водитель погиб на месте, его 4-х пассажиров с ушибами и переломы различной сложности госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливает следствие. Открыто уголовное производство.

В селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Верхние Плавни - Кобеляки. В салоне было 25 пассажиров и водитель.