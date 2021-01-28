На трассе перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

На трассе Сумы - Пирятин, близ села Галяво Лубенского района в Полтавской области, 28 января перевернулся пассажирский микроавтобус.
На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров. 2 женщины получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
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"Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 1991 года рождения, двигаясь по маршруту Сумы - Киев, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону", - говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняют полицейские.
В ночь на 25 января в Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная. Велосипедиста с травмами госпитализировали.
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