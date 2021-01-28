На трассе перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

На трассе Сумы - Пирятин, близ села Галяво Лубенского района в Полтавской области, 28 января перевернулся пассажирский микроавтобус.

На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров. 2 женщины получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с туристами сорвался в пропасть. Много погибших

Автор: facebook.com/police.polt На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров

Автор: facebook.com/police.polt Двое женщин получили травмы

"Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 1991 года рождения, двигаясь по маршруту Сумы - Киев, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

В ночь на 25 января в Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная. Велосипедиста с травмами госпитализировали.