На трассе перевернулась "скорая" - есть пострадавшие

равмированных забрали в больницу Фото: if.dsns.gov.ua

На Ивано-Франковщине в столкновении грузовика и автомобиля "скорой" пострадали 2 человека.

Авария произошла 30 декабря в 11:30 в поселке Верховина. От удара "скорая" перевернулась, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины.

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"30 декабря в 11:40 в поселке Верховина на автодороге регионального значения Р-24 Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский состоялась ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и грузового автомобиля ЗИЛ-130. В результате ДТП были травмированы 2 человека. Спасатели отключили клеммы АКБ и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части автодороги, а также установили автомобиль скорой помощи на колеса", - говорится в сообщении.

Травмированных забрали в больницу.

Утром 4 ноября под Ровно перевернулась "скорая", развозившая травмированных с тройной аварии. Травмированы 2 фельдшера.