На трассе не разминулись легковушка и автобус: есть жертвы и пострадавшие

Вблизи поселка Козова на Тернопольщине не разминулись рейсовый автобус БАЗ А-079 сообщением "Бережаны-Тернополь" и автомобиль Skoda Superb.

45-летняя пассажир легковушки погибла на месте. 50-летний водитель и 8-летняя девочка - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине не разминулись рейсовый автобус и автомобиль Skoda Superb. Погибла 46-летняя пассажирка легковушки

"По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения. В это время навстречу двигалась маршрутка. Избежать столкновения не удалось. Пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. У ребенка перелом руки, его прооперировали", - говорится в сообщении.

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На момент аварии в автобусе находились пассажиры. За медпомощью обратился водитель автобуса и один из пассажиров. Но удар был очень сильным, по словам очевидцев. Поэтому полицейские не исключают, что пострадавших может быть больше.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине не разминулись рейсовый автобус и автомобиль Skoda Superb. Погибла 46-летняя пассажирка легковушки

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают причины столкновения.

На 46 км автодороги "Николаев-Благовещенск" произошла смертельная авария. Вблизи села Лукашовка Первомайского района Николаевской области столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и рейсовый пассажирский автобус Neoplan сообщением "Железный порт - Шепетовка". В результате столкновения 35-летний водитель легковушки, его 12-летний сын и 7-летняя дочь погибли на месте. Женщина-пассажир с этого авто доставлена ​​в Первомайскую больницу.