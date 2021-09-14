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вторник, 14 сентября 2021 13:59

На трассе не разминулись два "Жигуля". Много погибших и искалеченных

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Вблизи села Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района Хмельницкой области три человека погибли в результате столкновения двух "Жигулей".

Авария произошла вчера, 13 сентября, около 22:55 на трассе Житомир - Черновцы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hm.npu.gov.ua
  В результате ДТП на трассе Житомир - Черновцы погибли три человека. Еще три - травмированы
В результате ДТП на трассе Житомир - Черновцы погибли три человека. Еще три - травмированы

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"На трассе столкнулись автомобиля: ВАЗ-21061 под управлением 25-летнего жителя села Рахновка и ВАЗ-2105, за рулем которого находился 45-летний житель села Гринчук. В результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2105, жительница Одессы, от травм погибли на месте", - рассказали полицейские.

Еще трое пассажиров из автомобиля ВАЗ 2105 - двое 46-летних мужчин и 11-летний сын погибшей, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Дунаевецкую многопрофильную больницу.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства ДТП.

Вблизи села Новосельское в Одесской области ВАЗ-2108 под управлением 39-летнего мужчины вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ 210700-20, которым управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии последний и новорожденная девочка, которую вместе с родителями мужчина вез из роддома домой, погибли на месте.

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