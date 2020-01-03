На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne

На Сумщине на ходу загорелся и полностью выгорел автомобиль Porsche Cayenne. Фото: скриншот

Вблизи с. Боромля Тростянецкого района Сумской области на ходу загорелся автомобиль Porsche Cayenne.

Событие произошло 2 января на трассе Полтава – Сумы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения почувствовал запах дыма в салоне. На момент прибытия спасателей авто полностью охватило огнем. Была угроза взрыва газобаллонной установки", – сказано в сообщении.

На тушение автомобиля потратили почти час и 4 т воды. Пострадавших нет.

В Харькове на ходу загорелся BMW X-5. Происшествие произошло в Московском районе, на ул. Тракторостроителей, 47. Водитель самостоятельно успел покинуть автомобиль.