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воскресенье, 23 февраля 2020 12:34

На трассе маршрутка столкнулась с автоцистерной: первые фото и видео
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На Николаевщине маршрутка столкнулась с автоцистерной: 10 раненых
Фото: mk.npu.gov.ua
На Николаевщине маршрутка столкнулась с автоцистерной: 10 раненых
На Николаевщине маршрутка столкнулась с автоцистерной: 10 раненых

На трассе "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Николаевском районе в лоб столкнулись DAF с цистерной и маршрутный микроавтобус сообщением Маловарваровка - Центральный рынок. Авария произошла вечером 22 февраля.

В результате столкновения 8 пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика травмировались и были доставлены в больницу Николаева, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

На трассе в Кривоозерском районе Николаевской области столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением Одесса - Киев и грузовой автомобиль Volvo. В салоне автобуса были 39 пассажиров и 2 водителя, из них 17 оказались в больницах.

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