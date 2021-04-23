На трассе Киев-Одесса маршрутка влетела в фуру

На трассе Киев – Одесса возле села Старые Маяки маршрутка Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами влетела в грузовик Volvo. В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки.

Авария произошла вечером 22 апреля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua На трассе Киев-Одесса маршрутка с пассажирами влетела в грузовик Volvo. Пятеро пострадавших

"Водитель маршрутного автобуса превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовой фурой, которая ехала впереди", — рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария со школьниками на переходе: один ребенок в коме

Отмечается, что женщин 31, 35 и 56 лет госпитализировали. Другим пострадавшим оказали помощь на месте.

Автор: od.npu.gov.ua Предварительно, авария произошла из-за превышения скорости водителем маршрутки

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются. В рамках досудебного расследования назначат ряд экспертиз.

Ночью 23 апреля на трассе Киев – Одесса в аварию попал грузовик с контейнером компании Ever Given, судно которой недавно заблокировало Суэцкий канал и дорогу в Китае. Пока решалась ситуация на дороге, авто пускали по встречной полосе.