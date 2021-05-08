На трассе Киев-Львов образовалась многокилометровая пробка

На трассе Киев-Львов произошла авария. Фото: dtp.kiev.info

8 мая на трассе Киев-Львов произошла авария.

На участке пути образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы аварии сообщили о ней в Telegram-канале dtp.kiev.info.

Авария произошла на 506-м километре трассы от Киева в сторону Львова. Один автомобиль перевернулся, а другой слетел в кювет. Информация о пострадавших требует уточнения.

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На месте аварии работают полицейские и медики.

На трассе Одесса-Рени врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus. Авария произошла 7 мая на повороте возле села Холмске Арцизской ОТГ.