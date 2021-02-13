На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи

На трассе Киев - Одесса в лоб столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли.
Авария произошла 13 февраля в 9:56 возле с. Болгарка Раздельнянского района Одесской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Сотрудники ГСЧС с помощью инструмента достали из искореженных автомобилей тела 2-х водителей 51 и 34 лет", - сказано в сообщении. .
Обстоятельства аварии устанавливают следователи.
На трассе Киев-Харьков-Довжанский 13 февраля столкнулись грузовики DAF CF, Renault и "Газель". Погибли водители двух последних. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают полицейские.
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