 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 126
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 4932
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 135
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 252
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 918
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 360
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1386
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 495
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 648
Фото
Все фото
3
4
6
4
5
На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи
На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи
На трассе столкнулись 2 фуры и &quot;Газель&quot;: кадры смертельного ДТП
На трассе столкнулись 2 фуры и "Газель": кадры смертельного ДТП
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
В Черном море загорелся корабль
В Черном море загорелся корабль
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Видео
Все видео
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 360
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1386
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 459
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 522
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 513
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 17:21

На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи
3

  Комментировать

На трассе Киев - Одесса в лоб столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли.

Авария произошла 13 февраля в 9:56 возле с. Болгарка Раздельнянского района Одесской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

В Одесской области в лоб столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли
Фото: od.dsns.gov.ua
В Одесской области в лоб столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли
В Одесской области в лоб столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу

"Сотрудники ГСЧС с помощью инструмента достали из искореженных автомобилей тела 2-х водителей 51 и 34 лет", - сказано в сообщении. .

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

На трассе Киев-Харьков-Довжанский 13 февраля столкнулись грузовики DAF CF, Renault и "Газель". Погибли водители двух последних. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают полицейские.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На трассе Киев-Чоп в лоб столкнулись грузовики: фото смертельной трощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Самый опасный преступник США повесился в камере

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 14139
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 11214
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 11034
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 10134
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 10089
Происшествия
На Столичном рынке на журналистов напали участники стрельбы в Броварах
На Столичном рынке на журналистов напали участники стрельбы в Броварах Просмотров: 234
Столицу Армении всколыхнуло землетрясение. Люди покидают дома
Столицу Армении всколыхнуло землетрясение. Люди покидают дома Просмотров: 261
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
 1 Просмотров: 450
Без еды и в холоде: родители оставили четырех маленьких детей одних дома
Без еды и в холоде: родители оставили четырех маленьких детей одних дома Просмотров: 549
Охранник погиб под завалами здания
Охранник погиб под завалами здания 1 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
6
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
4
У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
4
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
4
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
2
Саакашвили депортировали в Польшу
Голосов: 66
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть