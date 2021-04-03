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суббота, 03 апреля 2021 04:05

На территории заброшенного завода обнаружили склад боеприпасов
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Фото: Нацполиция

На территории заброшенных зданий завода "Азовмаш" в Мариуполе правоохранители обнаружили склад боеприпасов.

С участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тысяч патронов, сообщает Национальная полиция.

Сейчас по указанному факту начали уголовное производство.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу.

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Устанавливают владельца заброшенного здания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов, в котором было более 1600 гранат, 2 тысячи осветительных ракет и более сотни ящиков патронов.

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