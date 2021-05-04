На территории столичного храма произошел пожар, есть погибшие

В ночь на 4 мая на территории храма преподобного Серафима Саровского в Голосеевском районе столицы произошел пожар.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 02:29. Об этом пишет пресс-центр ГСЧС.
Спасатели установили, что горит крыша двухэтажного жилого дома, а также квартиры на первом и втором этажах.
"Из-за того, что у старого здания было деревянные покрытия, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро. Сложность тушения пожара также заключалась в отсутствии водоснабжения на территории. Единственный пожарный гидрант, расположенный рядом, не выдавал нужного давления, спасатели были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровое расстояние", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полсотни человек погибли в центре города
Во время ликвидации спасатели в одной из комнат на втором этаже обнаружили тело мужчины и женщины. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.
В ночь на 29 апреля спасатели ликвидировали пожар в десятиэтажном жилом доме на столичной Троещине. Занялась квартира на ул. Радунская, 38.
Комментарии