На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности

9 декабря около 17:00 вблизи села Золотая Слобода Козовского района на Тернопольщине разбился легкомоторный самолет.

По предварительным данным, погиб 1 человек, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

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"Местные жители увидели, как упал самолет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

В Одессе, недалеко от аэропорта, разбился самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода. Один из пилотов погиб на месте. Другой от полученных травм скончался в больнице.