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понедельник, 25 ноября 2019 22:03

На свадьбе произошло массовое отравление

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На свадьбе произошло массовое отравление
11 человек отравились во время празднования свадьбы. Фото: Galnet

Во Львове 11 человек отравились во время празднования свадьбы в местном ресторане.

Девять пострадавших были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-центр областной Госпотребслужбы.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов, было около 90 гостей", - говорится в сообщении.

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Чем отравились гости ресторана Менестрел, неизвестно, среди общих блюд, которые потребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы и салаты.

Под селом Шевченково Килийского района Одесской области 30 октября нашли мертвыми 33 и 37-летнего мужчин. Тела пролежали там несколько дней. Предварительно, умерли от отравления

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