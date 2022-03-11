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пятница, 11 марта 2022 09:57

Спецтема: Война России против Украины

На Сумщине российские оккупанты обстреляли жилые дома: есть погибшие

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На Сумщине российские оккупанты обстреляли жилые дома: есть погибшие
В Сумах оккупанты обстреляли жилые дома Фото: ГСЧС

Враг обстрелял дома в селе Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"В ночь на 11 марта российские оккупационные войска обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета. Погибли двое местных мирных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколочное)", - написал Живицкий.

По состоянию на 15:00 10 марта с Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля и 54 автобуса. Всего выехало 12276 человек. Смогли эвакуироваться люди из Краснополья, Тростянца и областного центра.

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