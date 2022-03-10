Из Сумщины удалось эвакуировать более 12 тыс. человек

Из Сум удалось провести удачную эвакуацию. Фото: "Укринформ"

По состоянию на 15:00 10 марта с Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля и 54 автобуса.

Об этом сообщает "Суспільне Суми".

Всего выехало 12276 человек.

Смогли эвакуироваться люди из Краснополья, Тростянца и областного центра.

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Оккупанты сначала не позволили тростянецкой колонне двигаться через центр города. Стреляли в воздух. Пострадавших нет. Удалось согласовать маршрут в черте города Тростянец. Оттуда уехало более сотни частных автомобилей. Сейчас колонны следуют через Ромны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко назвал направления гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения. Сейчас гуманитарные коридоры заработали только в Сумской области, сказал Денисенко в эфире телемарафона.