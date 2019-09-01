На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области нашли простреленную машину с трупом внутри.
По предварительным данным, в салоне авто была предсмертная записка, сообщает "Киев оперативный".
Автомобиль стоял на одной из стоянок в городе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области во главе с Андреем Небытовым.
Следователи установили, что в салоне автомобиля лежит труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертное записка.
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Детали события и обстоятельства смерти устанавливаются. Продолжается следствие.
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