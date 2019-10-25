На столичном Печерске произошел пожар со взрывом

Фото: kiev.informator.ua

25 октября в Киеве произошел пожар со взрывом в квартире на 1-м этаже 5-этажного дома по улице Бойчука, 4а.

Предварительно, погиб 73-летний мужчина. Проживал с сыном, невесткой и внучкой. Но на момент несчастья в квартире был один, пишет Информатор.

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Возгорание произошло в комнате. Огонь быстро распространился и от него сдетонировала канистра.

По словам местных жителей, погибший иногда выпивал. Но семья в целом была благополучной.

Подробности произошедшего установит следствие.

В поселке Донец Балаклейского района Харьковской области произошел мощный взрыв в доме на улице Спортивной, 28. Рвануло в квартире на 3-м этаже, от чего вынесло окна, балконную раму и металлические двери.