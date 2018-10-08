На стихийной свалке нашли архивные документы военной прокуратуры

Среди строительного мусора возле Николаева местные жители нашли архивную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона.

Очевидцы находки говорят, что последние несколько дней сюда приезжал КамАЗ с военными номерами. В районе улицы Праздничной он высыпал строительный мусор среди которого и обнаружили документацию, сообщает "Преступности.НЕТ".

Люди уверяют, что уведомили правоохранителей, но никакого ответа не было. Кроме того, на месте свалки появился незаконный песчаный карьер, в который начали свозить мусор из других районов.

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Фото: news.pn

Прокуратура Киева обнаружила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами Министерства образования и науки. Подозрение объявили двум чиновникам, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.