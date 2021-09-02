На станции Святошин рухнула стена после капремонта

Фото: "Буча найкраще місто"

В Киеве на железнодорожном станции Святошин окончательно рухнула стена после капитального ремонта.

Соответствующие фото обнародовало сообщество "Буча найкраще місто" в Facebook.

Пользователи в комментариях отметили, что стена уже была треснувшая. Поэтому удивляться разрушения нечего.

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Обновлением станции занимаюсь Укрзализныця.

Под постом перевозчик пообещал передать информацию в соответствующее подразделение.

Реконструировали станцию Святошин впервые с 1977 года. Планировали построить новую высокую платформу с навесом, создать условия для обеспечения доступа всех категорий маломобильного населения. Станцию должны были обустроить современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности. Проект Kyiv City Express является частью президентской программы "Большая стройка".