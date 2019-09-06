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пятница, 06 сентября 2019 20:09

На шее и ногах - камни: на берегу Буга нашли труп мужчины

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На берегу реки Южный Буг возле с. Дорошевкана Вознесенского района Николаевской области местные жители нашли труп неизвестного мужчины.

При осмотре на теле умершего эксперт обнаружил травмы головы. Мужчина был связан веревкой, а к шее и ногам привязаны камни, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Для установления причины смерти труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Автор: mk.npu.gov.ua
  На берегу реки Южный Буг в Николаевской местные жители нашли убитым неизвестного мужчину
На берегу реки Южный Буг в Николаевской местные жители нашли убитым неизвестного мужчину

Полицейские устанавливают личность. Мужчине на вид примерно 35-40 лет, крепкого телосложения, волосы коротко стриженные с залысинами.

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Был одет в флисовую кофту серого цвета с надписью "FoxRiver", черные джинсовые брюки и кроссовки синего цвета с белыми полосами и надписью "Walk".

Автор: mk.npu.gov.ua
  На берегу реки Южный Буг в Николаевской местные жители нашли убитым неизвестного мужчину
На берегу реки Южный Буг в Николаевской местные жители нашли убитым неизвестного мужчину

Всех, кто по одежде узнал пострадавшего, могут обращаться по тел. (063) 454-44-00.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению.

33-летнюю Татьяну Головину с Новомосковска Днепропетровской нашли мертвой. Тело с привязанными к ногам бетонными блоками обнаружили в озере на окраине райцентра. Женщину задушили.

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Дата
06
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