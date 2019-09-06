На шее и ногах - камни: на берегу Буга нашли труп мужчины

На берегу реки Южный Буг возле с. Дорошевкана Вознесенского района Николаевской области местные жители нашли труп неизвестного мужчины.
При осмотре на теле умершего эксперт обнаружил травмы головы. Мужчина был связан веревкой, а к шее и ногам привязаны камни, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Для установления причины смерти труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Полицейские устанавливают личность. Мужчине на вид примерно 35-40 лет, крепкого телосложения, волосы коротко стриженные с залысинами.
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Был одет в флисовую кофту серого цвета с надписью "FoxRiver", черные джинсовые брюки и кроссовки синего цвета с белыми полосами и надписью "Walk".
Всех, кто по одежде узнал пострадавшего, могут обращаться по тел. (063) 454-44-00.
Следователи открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению.
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