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понедельник, 05 апреля 2021 07:27

На шахте оборвался лифт с горняками

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На шахте оборвался лифт с горняками
В Волынской области в результате обрыва лифта на шахте пострадали 9 горняков. Фото: БУГ

В селе Литовеж в Волынской области на шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт с горняками. В результате инцидента пострадали 9.

Авария произошла 4 апреля около 20:25, рассказал мэр Нововолынска Борис Карпус.

"На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел", - рассказал Карпус.

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Травмированные находятся в медучреждении, их состояние оценивают как стабильное.

"Угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - добавил Карпус.

На месте работают правоохранители. Управление Гоструда в Волынской области будет расследовать инцидент с понедельника, 5 апреля.

В одном из гипермаркетов Святошинского района Киева оборвался лифт. В результате трагедии погиб 52-летний грузчик торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить у мужчины было мало.

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Дата
05
апреля

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