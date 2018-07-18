На сельском стадионе нашли гранатомет

На сельском стадионе нашли РПГ с дистанционным управлением. Фото - Роман Келемен

17 июля в селе Нересница, что в Закарпатской области, полиция по заявлению местных жителей обнаружила реактивную противотанковую гранату "Муха" Об этом в Facebook рассказал юрист из Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.

"РПГ был нацелен на один из ресторанов, который принадлежит богатому клиенту. Он работает в Чешской республике. Как видим, здесь работал специалист, который сумел сделать станок для дистанционного выстрела из РПГ и смонтировал здесь систему для дистанционного запуска. Чтобы такую ​​штуку сделать, надо пройти спецподготовку для диверсантов. Если на Закарпатье уже такие специалисты, - это уже говорит о том, что здесь может быть все: и схроны оружия, и готовые киллерские группы, и группы диверсантов", - говорится в заметке.

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Снаряд, который изъяли из оружия, тоже оказался самодельным. Имеет усиленное действие с доработкой военного снаряда. Эксперты взорвали боеприпас. Звук от взрыва слышно было в радиусе 7 км.

Человека, который оставил оружие на стадионе, разыскивает полиция.

В Днепре правоохранители задержали мужчину на остановке общественного транспорта, у которого обнаружили завернутый в простыню гранатомет.