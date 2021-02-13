На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу

На рынке в Голосеевском районе Киева водитель микроавтобуса переехал 75-летнюю женщину. Она погибла на месте. Фото: скриншот с видео

В Голосеевском районе Киева 13 февраля водитель микроавтобуса переехал 75-летнюю женщину. Она погибла на месте.

Трагедия произошла на одном из рынков, сообщают "Стражи эспрессо".

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Отмечается, что водитель грузового микроавтобуса пытался припарковаться поближе к магазину, чтобы разгрузить товар. Из-за снега ему это удалось с третьей попытки. Именно в этот момент автомобилист, двигаясь задним ходом, сбил женщину. Известно, что она работала на рынке.

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранители.

В Чернигове под колесами мусоровоза погибла 52-летняя женщина. Трагедия произошла на ул. Шевчука. Водитель автомобиля ЗИЛ выезжал с заснеженной колии. Женщина поскользнулась и упала под колеса автомобиля, когда тот рушил места.