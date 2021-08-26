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четверг, 26 августа 2021 22:20

На ребенка в ресторане упали стеклянные двери

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На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
В ресторане обвинили ребенка. Фото: "Новости Одесса"

В Одессе на трехлетнего мальчика упали стеклянные двери в детской комнате ресторана.

Событие произошло в ресторане "Море". Мать рассказала о происшествии Telegram-канала "Новости Одесса".

"У малыша глубокие порезы на руках и много мелких порезов на теле, вызвали скорую помощь", - говорится в публикации.

Медики и сотрудники заведения обвинили ребенка, говорят очевидцы. Представители ресторана отказались оплатить услуги скорой помощи.

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"Просто чудо, что никто не погиб", - сообщили очевидцы.

В Приморском районе Одессы 3-летний мальчик выпал из окна и погиб. По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.

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