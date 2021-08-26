На ребенка в ресторане упали стеклянные двери

В Одессе на трехлетнего мальчика упали стеклянные двери в детской комнате ресторана.
Событие произошло в ресторане "Море". Мать рассказала о происшествии Telegram-канала "Новости Одесса".
"У малыша глубокие порезы на руках и много мелких порезов на теле, вызвали скорую помощь", - говорится в публикации.
Медики и сотрудники заведения обвинили ребенка, говорят очевидцы. Представители ресторана отказались оплатить услуги скорой помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнесмен сбил на переходе ребенка
"Просто чудо, что никто не погиб", - сообщили очевидцы.
В Приморском районе Одессы 3-летний мальчик выпал из окна и погиб. По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.
Комментарии