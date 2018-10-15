На предприятии сгорело двое работников

Автор: ДСНС Возгорание произошло утром

Во время пожара на предприятии по выработке древесного угля в пгт Романов Житомирской области погибли двое сотрудников 30 и 49 лет. Тела обнаружили в помещении на кровати.

Возгорание произошло утром, сообщили в пресс-службе ДСНС.

Внутри кирпичного состава горело деревянное подсобное помещение. Пламя распространилось на перекрытия здания. Чтобы предотвратить взрыв, спасатели вынесли из помещения на улицу газовый баллон.

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В 9:08 пожарные локализовали пожар, а в 09:45 - ликвидировали. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на всю площадь сооружений и на готовую продукцию. Огнем уничтожено подсобное помещение и 8 кв м перекрытия.

Причина пожара устанавливается. По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство.

На арсенале Минобороны под Ичней Черниговской области продолжают тушить пожар. На месте работают 620 человек и 136 единиц техники.