На пожаре в столице обнаружили тела погибших

Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева спасатели во время тушения пожара обнаружили тела 2-х погибших.

Сообщение о пожаре в 2-х металлических гаражах на Голосеевском проспекте, 110 поступило в ДСНС 29 декабря в 15:35.

Возгорание произошло в двух гаражах размером 3х6 кв.м.

Спасатели обнаружили 2 тела неизвестного пола.

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В 15:58 пожар был локализован, в 16:12 ликвидирован.

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранительные органы.

Во вторник, 29 декабря, на ул. Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы загорелась крыша многоквартирного дома. На место пожара прибыли пожарные.