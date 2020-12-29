На пожаре в столице обнаружили тела погибших

В Голосеевском районе Киева спасатели во время тушения пожара обнаружили тела 2-х погибших.
Сообщение о пожаре в 2-х металлических гаражах на Голосеевском проспекте, 110 поступило в ДСНС 29 декабря в 15:35.
Возгорание произошло в двух гаражах размером 3х6 кв.м.
Спасатели обнаружили 2 тела неизвестного пола.
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В 15:58 пожар был локализован, в 16:12 ликвидирован.
Обстоятельства смерти устанавливают правоохранительные органы.
Во вторник, 29 декабря, на ул. Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы загорелась крыша многоквартирного дома. На место пожара прибыли пожарные.
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