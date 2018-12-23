На пожаре в гостинице сгорел человек

Фото: ГСЧС

В селе Яблуница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря около 3:00 вспыхнул пожар в местной гостинице "Простоквашино".

На пожаре погиб один человек, сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области.

Первым на место вызова прибыло подразделение Государственного пожарно-спасательного поста поселка Ворохта. Расстояние от ближайшего подразделения к месту пожара составило около 25 км.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже охватило все здание. Обслуживающий персонал успел эвакуировать жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Во время проведения работ по разбору конструкции сгоревшего отеля обнаружили тело человека.

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В 6:12 пожар был локализован на площади 1500 м кв., А в 07:00 - ликвидирован.

"На тушение пожара было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Сегодня, 23 декабря, в селе Надержинщина Полтавского района в нежилом доме произошел пожар. Спасатель во время тушения пожара был обнаружен труп 60-летнего гражданина.