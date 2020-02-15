На пожаре нашли повешенную женщину и трупы двух инвалидов

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15 февраля около 11 в селе Мусиевка Никопольского района на Днепропетровщине загорелся частный дом по ул. 40 лет Победы.

Погибли 40 и 51-летний мужчины. 63-летнюю женщину нашли в петле во дворе, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Пожар возник в одноэтажном жилом доме. Огнем уничтожено домашнее имущество на площади 9 м кв. Во время тушения пожара внутри здания обнаружили трупы мужчин, вероятно, инвалиды. Во дворе частного домовладения обнаружили повешенной женщину", - сказано в сообщении.

Спасатели потушили пожар менее чем за час. Причины возгорания и обстоятельства смерти людей - устанавливаются.

В одном из сел Запорожской области после пожара правоохранители обнаружили обгоревшие тела двух малолетних детей и мужчины. Мать несовершеннолетних - повесилась. Ее тело нашли на дереве за домом.