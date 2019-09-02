На популярном украинском курорте застрелили мужчину

В Затоке под Одессой застрелили 29-летнего отдыхающего. Фото - politeka.net

В курортной Затоке под Одессой застрелили 29-летнего отдыхающего.

У одного из местных развлекательных заведений между ним и неизвестным возник конфликт. Во время которого мужчине несколько раз выстрелили в грудную клетку. Предварительно, стреляли из травматического пистолета, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в полиции.

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На место происшествия прибыла скорая помощь. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу.

Стрелок сбежал, его разыскивают. Следователи открыли уголовное производство.

В Голосеевском районе Киева мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета. Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что один из них оскорбил девушку другого.