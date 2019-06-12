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среда, 12 июня 2019 15:11

На Полтавщине загорелся автобус с 25-ю пассажирами - фото

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Сегодня около 13:00 в селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Горишни Плавни - Кобеляки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Полтавщины.

Автор: pl.npu.gov
  В селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Верхние Плавни - Кобеляки.
В селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Верхние Плавни - Кобеляки.

25 пассажиров вместе с водителем не пострадали: успели быстро покинуть транспорт. Автобус выгорел почти полностью. Предварительная версия - короткое замыкание.

Правоохранители обращаются к перевозчикам, чтобы те тщательно и своевременно проверяли состояние транспортного средства перед выездом, особенно тот, который задействован для перевозок групп людей.

Автор: pl.npu.gov
  В селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Верхние Плавни - Кобеляки.
В селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Верхние Плавни - Кобеляки.

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"В случае малейшего подозрения на неисправность не пускайте автотранспорт на маршрут до полного устранения недостатков. Вы должны гарантировать надлежащую безопасность пассажирам", - написали в пресс-службе полиции области.

5 мая в половине второго ночи в службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Харьковское шоссе на окраине Полтавы пылает техника для ремонта дорог. Оснащенная площадка для хранения автомобилей расположена вблизи села Шмыгли Полтавского района на автотрассе М-03 Киев - Харьков.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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