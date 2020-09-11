На поле с подсолнухами упал дельтаплан: погиб пилот

Он осуществлял обработку полей Фото: zt.dsns.gov.ua

В Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень упал дельтаплан. Он осуществлял обработку полей. Пилот погиб. Об этом сообщает управление ДСНС в Житомирской области.

"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части ", – говорится в сообщении.

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Дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнухами, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб.

На месте трагедии спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения выясняются.

На Сумщине вблизи села Яблочное Великописаревского района во время проведения работ по опрыскиванию полей упал вертолет МИ-2. Погиб пилот.