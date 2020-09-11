На поле с подсолнухами упал дельтаплан: погиб пилот

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 612
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 540
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1467
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1116
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 504
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
4
3
3
6
На мусорном полигоне возник пожар: что известно
На мусорном полигоне возник пожар: что известно
Жуткая авария: 5 погибших и 20 травмированных
Жуткая авария: 5 погибших и 20 травмированных
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
Домашний тиран порезал пасынка и пытался покончить с собой
Домашний тиран порезал пасынка и пытался покончить с собой
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Видео
Все видео
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Должник угрожал расстрелять коммунальщиков
Должник угрожал расстрелять коммунальщиков
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 90
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2313
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 675
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9999
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 225
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 333
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 12:04

На поле с подсолнухами упал дельтаплан: погиб пилот

  Комментировать
На поле с подсолнухами упал дельтаплан: погиб пилот
Он осуществлял обработку полей Фото: zt.dsns.gov.ua

В Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень упал дельтаплан. Он осуществлял обработку полей. Пилот погиб. Об этом сообщает управление ДСНС в Житомирской области.

"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части ", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Одессой разбился дельтапланерист

Дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнухами, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб.

На месте трагедии спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения выясняются.

На Сумщине вблизи села Яблочное Великописаревского района во время проведения работ по опрыскиванию полей упал вертолет МИ-2. Погиб пилот.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На поле с подсолнухами упал дельтаплан: погиб пилот». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 6552
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5382
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 5104
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
5
 Просмотров: 4122
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа Просмотров: 3501
Происшествия
На мусорном полигоне возник пожар: что известно
На мусорном полигоне возник пожар: что известно
3
 Просмотров: 90
Женщина задушила своего 1-летнего сына
Женщина задушила своего 1-летнего сына Просмотров: 324
Жуткая авария: 5 погибших и 20 травмированных
Жуткая авария: 5 погибших и 20 травмированных
4
 Просмотров: 1665
Во время конфликта студент из Марокко подрезал местного жителя
Во время конфликта студент из Марокко подрезал местного жителя Просмотров: 252
Мужчина разбил памятники на кладбище и разбросал погребальную атрибутику
Мужчина разбил памятники на кладбище и разбросал погребальную атрибутику Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 8
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua