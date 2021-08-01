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воскресенье, 01 августа 2021 09:52

На похороны Игоря Табанюка слетелись пилоты со всей страны

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На похороны Игоря Табанюка слетелись пилоты со всей страны
Авиакатастрофа на Прикарпатье: похоронили летчика Игоря Табанюка. Фото: suspilne.media

В Коломые попрощались с летчиком Игорем Табанюк в Церкви святого Иосафата несколько тысяч человек. Он погиб 28 июля в авиакатастрофе в селе Шепаровцы. Гроб с телом привезли на аэродром, где человек последние 11 лет развивал малую авиацию. Там за летчиком отслужили панихиду.

Об этом пишет Суспильне.Карпаты.

После того как процессия покинула аэродром - над городом легкомоторных самолета создали круг почета в память об Игоре Табанюк. Для этого они слетелись со всей страны.

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28 июля в селе Шепаровцы примерно в 13:40 спортивный самолет упал на жилой дом. Пилот Игорь Табанюк и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В доме в то время находилось три человека, однако они успели выбежать из дома до того, как он загорелся.

Среди погибших пассажиров самолета двое были гражданами США, один - подданный Великобритании.

К расследованию авиакатастрофы в Ивано-Франковской области присоединятся Австрия, США и Словакия.

США заинтересованы в этом из-за гибели своих граждан. Словакия является разработчиком самолета Aerospool WT10 Advantic UR-PAMA. В Австрии сконструировали его двигатель.

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