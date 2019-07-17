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среда, 17 июля 2019 20:49

На побережье моря погиб 3-летний мальчик

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На побережье моря погиб 3-летний мальчик
В Кирилловке на Запорожье в бассейне утонул 3-летний мальчик. Фото - actual.today

На побережье Азовского моря в курортной Кирилловке в Запорожской области погиб 3-летний мальчик.

Отдыхал с бабушкой. Утонул в бассейне, в которую съезжают с надувной горки, сообщается в сообществе "Это Запорожья" в Иnstagram.

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"В бассейне у горки утонул 3-летний малыш. По словам бабушки, она не заметила, как он упал в бассейн. Медикам не удалось ничего сделать", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что ведут проверку этого факта.

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Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

В Ужгороде в аквапарке Aqua Rio-Park утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с тетей. Приехал к ней из села Долгое Иршавского района Закарпатья.

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