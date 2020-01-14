На площади загорелся и умер мужчина

В центре Днепра загорелся и умер мужчина. Фото: dp.vgorode.ua

13 января на площади Героев Майдана в Днепре сгорел мужчина.

По неизвестным причинам пострадавший загорелся, когда сидел на лавочке со своим знакомым. Мужчина был бездомным, по данным Информатора.

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"Около 17:00 в "скорую" поступило сообщение, что возле катка в центре города горит человек. Ближайшая бригада приехала на место происшествия и обнаружила человека без сознания с ожогами 90% тела", – рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Мужчине в "скорой" начали оказывать медицинскую помощь. Однако по дороге в больницу его состояние резко ухудшилось и он умер.

В Оболонском районе столицы, на улице Бережанской, произошел несчастный случай. На территории старой заправки загорелся мужчина. Он получил несовместимые с жизнью травмы.