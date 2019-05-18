На перекрестке произошла масштабная авария, есть пострадавшие

На перекрестке столкнулись две легковушки. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Позняках произошло серьезное столкновение двух легковушек.

Авария произошла на пересечении улиц Анны Ахматовой и Петра Григоренко, есть пострадавшие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие, приехала скорая. Машины получили серьезные механические повреждения. Полиция на месте. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

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