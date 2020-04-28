На пепелище нашли тела двух мужчин

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28 апреля около 9.40 загорелся дом на ул. Урицкого в Первомайске Николаевской области. Об этом спасателям сообщили соседи.

На пепелище нашли тела мужчин 60 и 42 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Во время оперативной разведки в разных комнатах обнаружены тела двух мужчин. Пожарными в 10:00 пожар площадью 30 кв м локализован, в 10:36 - ликвидирован", - рассказали спасатели.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении. Все обстоятельства выясняют полицейские.

В Житомирской 9-этажке на проспекте Мира загорелась квартира на 7-м этаже. В одной из комнат спасатели обнаружили мертвыми 80-летнюю женщину и собаку. В коридоре на полу лежал мертвый 51-летний сын хозяйки.