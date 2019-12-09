На пепелище колледжа в Одессе нашли остатки электрообогревателей

На пепелище колледжа в Одессе нашли остатки 6 электрообогревателей. Фото - od.dsns.gov.ua

Сотрудники Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса активно пользовались электрическими обогревателями.

Один из них находился и в кабинете №9, где начался пожар.

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На пепелище нашли остатки 6 электрообогревателей. Но из-за того, что здание сильно разрушено, установить, какой из них и где располагался, невозможно, пишет "Таймер" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Сотрудники колледжа говорят, что в кабинете №9 на 3-м этаже здания, откуда началось возгорание, стояла так называемая "Дуйка" марки "Сатурн".

О электрообогревателях в колледже, которые могли могли перегрузить старую электросеть, говорили студенты в день трагедии. В полиции располагают информацией, что задымление началось с удлинителя, в который было включено много техники. Однако директор Любовь Кочерга отрицает версию о возгорании удлинителя. Также говорит, что необходимости включать в помещениях электрообогреватели - не было. Поскольку отопления в здании включили за две недели до трагедии.