На парковке среди дня похитили мужчину: что о нем известно

На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Фото: VK / Вугар Гардаш

На парковке у торгового центра по ул. Академика Павлова в Харькове похитили мужчину 21 января около 15.00.

Трое неизвестных силой затащили его в автомобиль Mercedes. Он при этом сопротивлялся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Личности потерпевшего и злоумышленников устанавливаются. На территории области ввели план "Перехват", - рассказали в полиции.

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Похищенный - Вугар Гардаш, пишет Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Гардаш в 2012 году поступил на факультет стоматологии в Харьковском национальном медицинском университете. В соцсетях у мужчины есть много фотографий на фоне стоматологического кабинета.

Этой ночью возле села Каменный Брод был найден сожженный автомобиль Mercedes-Benz Universal, сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области. Людей у ​​горящего авто не было. Это именно тот автомобиль, на котором был похищен Гардаш, подтвердили источники издания.

Официально в полиции эту информацию пока не подтвердили и не опровергли.

В селе Болярка на Житомирщине 22-летнего мужчину похитили 3 незнакомцев. Отвезли в лесополосу, где избили и ограбили - отобрали деньги и ценные вещи. Пострадавшему удалось добраться до полиции и заявить о преступлении.