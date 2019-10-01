На Окружной нашли труп неизвестного

1 октября в Харькове на Окружной дороге, недалеко от автозаправочной станции "Маршал", обнаружили тело неизвестного.
Погибшему на вид около 50-60 лет. На месте полицейськие изъяли фрагменты лобового стекла, вероятно из автомобиля "ВАЗ 2101". Возможно, мужчину сбила машина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы погибшего: рост 170 см, седые волосы, худощавого телосложения.
Был одет в красную куртку, серый свитер, желтую в белую полоску рубашку, черные спортивные штаны, черные сапоги.
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Следователем открыто уголовное производство. Обстоятельства ДТП устанавливаются, водителя и свидетелей разыскивают.
Свидетелей, очевидцев и тех, кто располагает информацией о погибшем, просят обращаться к следователю Денису Дорошенко или по телефонам: 102, 073-00-17-877.
В Черкасской области посреди дороги нашли труп женщины. На теле - многочисленные ушибы, переломы костей черепа и колото-резаные раны.
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