На охоте подстрелили охотника

На Киевщине охотник получил пулевое ранение плеча во время охоты.
Его подстрелил другой охотник, сообщает ГУЧП в области.
Несчастный случай произошел в Сквирском районе в лесу возле села Буки.
"58-летний мужчина во время охоты выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья "ИЖ-27" 12 калибра. Но в результате рикошета дроби от дерева другой охотник получил телесные повреждения. Пострадавшим оказался 41-летний местный житель. Сейчас его здоровью ничего не угрожает", - сообщили в полиции.
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Как вещественное доказательство работники полиции изъяли ружье и патроны. Установлено, что оружие охотников зарегистрировано в установленном законом порядке, а также есть все разрешения на охоту.
Алкогольные напитки мужчины не употребляли.
По данному факту открыто уголовное производство.
В Волынской области охотника подстрелил товарищ. ЧП произошло по неосторожности. Пострадавшего с огнестрельным ранением бедра доставили в больницу.
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