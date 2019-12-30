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понедельник, 30 декабря 2019 21:47

На охоте подстрелили охотника

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На охоте подстрелили охотника
На охоте пуля от рикошета попала в охотника. Фото: ЗИКФото: ЗІК

На Киевщине охотник получил пулевое ранение плеча во время охоты.

Его подстрелил другой охотник, сообщает ГУЧП в области.

Несчастный случай произошел в Сквирском районе в лесу возле села Буки.

"58-летний мужчина во время охоты выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья "ИЖ-27" 12 калибра. Но в результате рикошета дроби от дерева другой охотник получил телесные повреждения. Пострадавшим оказался 41-летний местный житель. Сейчас его здоровью ничего не угрожает", - сообщили в полиции.

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Как вещественное доказательство работники полиции изъяли ружье и патроны. Установлено, что оружие охотников зарегистрировано в установленном законом порядке, а также есть все разрешения на охоту.

Алкогольные напитки мужчины не употребляли.

По данному факту открыто уголовное производство.

В Волынской области охотника подстрелил товарищ. ЧП произошло по неосторожности. Пострадавшего с огнестрельным ранением бедра доставили в больницу.

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