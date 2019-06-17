На очистной станции выловили людской эмбрион

В Николаеве ищут, кто сделал незаконный аборт. Фото: Укринформ

Работники станции канализационно-очистных систем в Николаеве нашли эмбрион.

Тело обнаружили во время проведения чистки очистных систем, сообщил отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.

"16 июня в Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от работников станции канализационно-очистных систем о том, что во время проведения чистки они обнаружили тело якобы младенца", - говорится в сообщении.

Полицейские следственно-оперативной группы отделения и эксперт установили, что эмбрион был на стадии развития до 5 месяцев. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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