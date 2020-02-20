На обочине нашли тело мужчины

На Тернопольщине водитель сбил 79-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Фото: tp.npu.gov.ua

20 февраля в селе Белокриница Кременецкого района на Тернопольщине на обочине нашли тело 79-летнего мужчины. Имел повреждения, характерные для ДТП.

Водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"ДТП произошло в период с 6:25 до 6:55. По предварительной информации, автомобиль, вероятно, микроавтобус, двигался в направлении Кременца со стороны Дубно", - рассказали в полиции.

Полицейские просматривают видео с камер наблюдения. А также обращаются к водителям, с 6:25 по 6:55 проезжавшим по этой дороге и имеющим видеорегистраторы, с просьбой сообщить по телефонам: (067) 35 09 300, (03546) 2 22 45 или на линию "102".

На обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань на Харьковщине нашли тела двух мужчин. Они попали под колеса авто. Однако водитель даже не остановился и скрылся с места ДТП.