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четверг, 02 января 2020 12:19

На обочине нашли тело 16-летней девушки

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На обочине нашли тело 16-летней девушки
 Полиция устанавливает обстоятельства гибели 16-летней девушки и ДТП с несовершеннолетними под Киевом. Фото - kv.npu.gov.ua

В селе Горобеевка Киевской области ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Во время поисков полицейские выяснили, что в последний раз ее видели в селе в 6 утра 1 января.

Позже искалеченное тело пропавшей нашли в 100 м от места аварии с автомобилем Peugeot, за рулем которого был 17-летний парень, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские устанавливают. Несовершеннолетнего задержали. Юноша был за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взяли кровь на содержание алкоголя", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии и гибели 16-летней девушки устанавливаются.

В Киевской области 1 января 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома. Около 6 часов утра на дороге между селами Сеньковка и Горобеевка не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу.

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02
января

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